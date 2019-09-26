Потерпевший по делу Устинова омоновец считает, что актеру избрали очень суровое наказание

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потерпевший по делу Павла Устинова сержант спецназа ОМОН Александр Лягин считает, что актеру избрали слишком суровое наказание, при этом он настаивает на его виновности, передает корр. ТАСС из Мосгорсуда, где рассматриваются жалоба адвокатов и представление Генпрокуратуры на приговор Устинову.

"Считаю, что наказание Устинову слишком суровое", - сказал потерпевший. При этом он отметил, что считает его виновным.

