Саудовский принц признал ответственность за инцидент с убийством Хашогги - ТВ
11:05 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в анонсе документального фильма цикла Frontline, размещенном в четверг на сайте Службы общественного вещания США PBS (Public Broadcasting Service). Этот фильм журналиста Мартина Смита выйдет в эфир 1 октября.
"Это произошло, когда я был на службе (в варианте PBS буквально - "в мою смену" - прим. ТАСС). Я беру на себя всю ответственность", - сказал принц, занимающий второе по важности положение в стране после короля. Он, однако, настаивает, что не был осведомлен о происходящем с Хашогги. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пояснил, что в королевстве "20 млн подданных и 3 млн госслужащих", у которых своя повестка и задачи, и невозможно знать, что делает каждый из них.
НОВОСТИ
- 11:20 26.09.2019
- В ЕС заявили о беспрецедентной помощи Украине
- 11:00 26.09.2019
- Потерпевший по делу Устинова омоновец считает, что актеру избрали очень суровое наказание
- 10:32 26.09.2019
- Горевший в Норвегии российский траулер затонул - ТВ
- 10:20 26.09.2019
- Проект бюджета на 2020 год предполагает повышение прожиточного минимума пенсионеров
- 10:05 26.09.2019
- Захарова назвала выступление Зеленского на Генассамблее ООН "пропагандистской мишурой"
- 10:00 26.09.2019
- Около 9% бензина и дизеля в России является суррогатом - СМИ
- 09:32 26.09.2019
- Белый дом может задержать выделение денег Украине
- 09:29 26.09.2019
- Выставка дизайн-решений для современного мегаполиса пройдет на ВДНХ
- 09:20 26.09.2019
- Сформировать правительство Израиля вновь поручено Нетаньяху
- 09:05 26.09.2019
- МВФ возглавила болгарский экономист Кристалина Георгиева
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать