Саудовский принц признал ответственность за инцидент с убийством Хашогги - ТВ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в анонсе документального фильма цикла Frontline, размещенном в четверг на сайте Службы общественного вещания США PBS (Public Broadcasting Service). Этот фильм журналиста Мартина Смита выйдет в эфир 1 октября.

"Это произошло, когда я был на службе (в варианте PBS буквально - "в мою смену" - прим. ТАСС). Я беру на себя всю ответственность", - сказал принц, занимающий второе по важности положение в стране после короля. Он, однако, настаивает, что не был осведомлен о происходящем с Хашогги. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пояснил, что в королевстве "20 млн подданных и 3 млн госслужащих", у которых своя повестка и задачи, и невозможно знать, что делает каждый из них.

