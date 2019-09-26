0
0
33
НОВОСТИ

Саудовский принц признал ответственность за инцидент с убийством Хашогги - ТВ

11:05 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом говорится в анонсе документального фильма цикла Frontline, размещенном в четверг на сайте Службы общественного вещания США PBS (Public Broadcasting Service). Этот фильм журналиста Мартина Смита выйдет в эфир 1 октября.

"Это произошло, когда я был на службе (в варианте PBS буквально - "в мою смену" - прим. ТАСС). Я беру на себя всю ответственность", - сказал принц, занимающий второе по важности положение в стране после короля. Он, однако, настаивает, что не был осведомлен о происходящем с Хашогги. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пояснил, что в королевстве "20 млн подданных и 3 млн госслужащих", у которых своя повестка и задачи, и невозможно знать, что делает каждый из них.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 26.09.2019
В ЕС заявили о беспрецедентной помощи Украине
0
23
11:00 26.09.2019
Потерпевший по делу Устинова омоновец считает, что актеру избрали очень суровое наказание
0
60
10:32 26.09.2019
Горевший в Норвегии российский траулер затонул - ТВ
0
123
10:20 26.09.2019
Проект бюджета на 2020 год предполагает повышение прожиточного минимума пенсионеров
0
130
10:05 26.09.2019
Захарова назвала выступление Зеленского на Генассамблее ООН "пропагандистской мишурой"
0
150
10:00 26.09.2019
Около 9% бензина и дизеля в России является суррогатом - СМИ
0
158
09:32 26.09.2019
Белый дом может задержать выделение денег Украине
0
173
09:29 26.09.2019
Выставка дизайн-решений для современного мегаполиса пройдет на ВДНХ
0
169
09:20 26.09.2019
Сформировать правительство Израиля вновь поручено Нетаньяху
0
178
09:05 26.09.2019
МВФ возглавила болгарский экономист Кристалина Георгиева
0
196

Возврат к списку