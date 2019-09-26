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Лукашенко заявил украинским СМИ, что Минск ни с кем не будет дружить против России

11:32 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг в интервью украинским СМИ, что Минск не будет ни с кем дружить против России.

"У нас референдум состоялся, и четыре пятых населения выступили за добрые союзнические отношения с РФ. Поэтому мы не собираемся дружить против России. Когда было трудно, кроме России и Китая нас по большому счету никто не поддерживал", - напомнил президент Белоруссии.

"И с Украиной у нас есть проблемы", - добавил Лукашенко.

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