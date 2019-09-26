Володин предложил дать оценку решениям парламентариев США, одобривших ввод войск в Ирак
12:00 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в четверг предложил дать оценку решениям парламентариев США, которые в свое время одобрили ввод американских войск в Ирак.
"Мы должны выработать решения, которые позволили бы всем странам сделать так, чтобы такое (вмешательство США в суверенные дела других государств - прим. ТАСС) не повторялось - как по отношению к Китаю, так и по отношению к России, так и по отношению к другим странам", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ. "Задача парламентариев - заняться этим вопросом, мы здесь полностью разделяем ваш подход", - добавил он.
"Надо, во-первых, говоря о решениях со стороны США, чтобы была дана оценка действиям тех конгрессменов и сенаторов, которые одобряли действия по вводу войск в Ирак. Сегодня этой страны практически не стало, там гуманитарная катастрофа, огромное количество погибших. Кто за это ответит?" - отметил Володин.
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