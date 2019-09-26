Усыновившая детей российская гей-пара просит политубежища в США - СМИ
12:05 26.09.2019 Источник: Интерфакс
Однополая семья с двумя несовершеннолетними детьми, из-за усыновления которых было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника соцопеки, запросила политическое убежище в США, сообщили "Интерфаксу" в правозащитной ЛГБТ-организации "Выход".
"Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев запросили политубежище в США. К этому привёл непрекращающийся интерес правоохранительных органов России к жизни семьи", - заявили правозащитники.
В июле в Москве впервые было возбуждено уголовное дело в отношении чиновников соцзащиты, пропустивших усыновление двоих мальчиков гей-парой.
Сообщалось также, что у гей-пары, а также у родителей и брата одного из мужчин прошли обыски. По данным правозащитной организации, мужчины проходят по делу в качестве свидетелей.
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