Москва выразила заинтересованность в окончании войны в Донбассе - Зеленский
12:20 26.09.2019 Источник: Эхо Москвы
Москва выразила заинтересованность в окончании войны в Донбассе, — сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В беседе с журналистами он пересказал свой диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на торжественном приеме в Нью-Йорке.
В свою очередь, Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» рассказал, что новый президент Украины сыграл решающую роль в том, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. Эхо Москвы
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