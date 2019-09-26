На обеспечение интернетом военных комиссариатов выделят 145 млрд рублей
12:32 26.09.2019 Источник: Интерфакс
Почти 145 млрд рублей будет выделено за три года на обеспечение доступом к интернету военных комиссариатов, следует из проекта федерального бюджета на 2020г. и плановый период 2021-2022 гг., который опубликовал Минфин на портале regulation.gov.ru.
Согласно приложению к проекту, на обеспечение широкополосным доступом к сети интернет военных комиссариатов предлагается выделить в 2020 году 32,961 млрд рублей, в 2021 - более 46 млрд рублей, а в 2022 - 65,95 млрд рублей.
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