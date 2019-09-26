РФ готовит сюрприз США за невыдачу виз российской делегации в ГА ООН - Лавров
13:00 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответ Москвы на невыдачу Соединенными Штатами виз части российской делегации на Генассамблее ООН готовится. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "Первому каналу". Текст ответа размещен в четверг на сайте МИД РФ.
"Он [ответ] будет. <...> Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", - сказал министр.
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