Путин не будет продлевать полномочия за счет присоединения Белоруссии - Лукашенко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что президент РФ Владимир Путин будет пытаться продлить свои президентские полномочия, в том числе за счет присоединения Белоруссии к России. Об этом, как пишет агентство БелТА, Лукашенко заявил в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.