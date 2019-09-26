Путин не будет продлевать полномочия за счет присоединения Белоруссии - Лукашенко
13:05 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что президент РФ Владимир Путин будет пытаться продлить свои президентские полномочия, в том числе за счет присоединения Белоруссии к России. Об этом, как пишет агентство БелТА, Лукашенко заявил в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.
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