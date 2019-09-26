Закон о продаже земли позволит продать иностранцам 72% территории Украины - Тимошенко

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что законопроект правительства о разрешении продажи земли сельскохозяйственного назначения в случае его принятия позволит продать 72% территории страны, причем купить землю смогут иностранные граждане. Об этом Тимошенко заявила в четверг на пресс-конференции.

"Первое, о чем этот закон, - что 42 млн га украинской земли могут быть проданы полностью, в том числе иностранцам", - сказала она. Тимошенко уточнила, что "42 млн га - это 72% территории Украины".

