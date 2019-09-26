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В правительстве РФ утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах квартир

13:32 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЧС России, которое инициировало внесение изменений.

"Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц", - сказал собеседник агентства. Таким образом, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить.

Вместе с тем запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.

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