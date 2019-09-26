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НОВОСТИ

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

13:07 26.09.2019

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, сообщает Reuters. Экс-глава Франции скончался утром в четверг, 26 сентября, в окружении родных, сообщили члены его семьи. О причинах смерти не сообщается.

Сообщалось, что Ширак страдал от подагры. Также в 2013 году ему сделали операцию на почке, а в 2005 году экс-президент перенес инсульт.

Ширак родился 29 ноября 1932 года. Должность президента Франции он занимал с 1995-го по 2007 год.  Lenta.Ru

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