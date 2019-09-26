Глава Всемирного союза староверов призвал серьезно рассмотреть вопрос о возможном введении многоженства в РФ
14:12 26.09.2019 Источник: Интерфакс
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов считает, что инициатива введения многоженства, которую в последние дни озвучивало исламское духовенство в России, родилась не на пустом месте и заслуживает серьезного рассмотрения.
"Анализируя современное российское общество, мы можем убедиться, что де-факто многоженство существует не только в исламских республиках, но и там, где живут в основном русские", - заявил Севастьянов "Интерфаксу" в четверг.
По его словам, каждый знает множество примеров, когда у одного мужчины несколько семей - одна официальная и одна или более неофициальных, где рождены и воспитываются дети. "При этом женщины и дети в таких семьях ущемлены в правах, прежде всего в области наследования имущества и алиментных выплат", - отметил собеседник агентства.
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