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Телеканал "112 Украина" лишили права вещания

14:32 26.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Телеканал «112 Украина» лишён права вещания. Такое решение принял Национальный совет Украины по телевидению. Отказано в продлении лицензии пяти цифровым вещателям из шести, которые входят в структуру «112 Украина».

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала «112 ТВ», входящего в телекомпанию.

В Telegram-канале пресс-службы офиса Владимира Зеленского заявлено, что президент следит за ситуацией вокруг «112 Украина». Подчёркивается, что офис президента призвал вещателей придерживаться закона, так как это неотъемлемая часть демократического государства.  Говорит Москва

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