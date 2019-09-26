Телеканал "112 Украина" лишили права вещания

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Телеканал «112 Украина» лишён права вещания. Такое решение принял Национальный совет Украины по телевидению. Отказано в продлении лицензии пяти цифровым вещателям из шести, которые входят в структуру «112 Украина».

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала «112 ТВ», входящего в телекомпанию.



В Telegram-канале пресс-службы офиса Владимира Зеленского заявлено, что президент следит за ситуацией вокруг «112 Украина». Подчёркивается, что офис президента призвал вещателей придерживаться закона, так как это неотъемлемая часть демократического государства. Говорит Москва

