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НОВОСТИ

Россия не отдаст Крым Украине, вопрос закрыт навсегда - Лукашенко

15:00 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что Россия когда-либо передаст Крым Украине. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

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