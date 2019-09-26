Россия не отдаст Крым Украине, вопрос закрыт навсегда - Лукашенко

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что Россия когда-либо передаст Крым Украине. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

