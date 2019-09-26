Россия не отдаст Крым Украине, вопрос закрыт навсегда - Лукашенко
15:00 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что Россия когда-либо передаст Крым Украине. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями украинских СМИ.
"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.
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