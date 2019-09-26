Государственные телеканалы могут получить из бюджета более 140 млрд рублей в ближайшие три года
15:12 26.09.2019 Источник: Эхо Москвы
Государственные телеканалы в ближайшие три года могут получить из бюджета более 140 млрд рублей.
Самые крупные субсидии предусмотрены холдингу ВГТРК, в который входят, в частности, телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и «Россия-Культура». Это следует из приложения к законопроекту о федеральном бюджете на следующие три года, на которые обратило внимание интернет-издание «МБХ медиа». Из документа следует, что в 2020-м ВГТРК получит более 24 млрд рублей, а в 2021-м и 2022-м годах – чуть более 21 млрд. Это на несколько млрд больше, чем за последние два года. Схожий объем средств предусмотрен и телеканалу RT. Кроме того, отмечает издание, в бюджете заложены субсидии на вещание в малонаселенных пунктах. Их планируется выделить, в частности, «Первому каналу», НТВ, детскому каналу «Карусель» и «ТВ Центру». Финансирование на эти цели, согласно документу, ежегодно будут превышать 7 млрд рублей. Столько же в качестве субсидий предусмотрено международному информационному агентству «Россия сегодня». В два раза планируется увеличить госвыплаты и «Общественному телевидению» – до трех млрд рублей ежегодно.
Тем временем впервые госфинансирование в размере 32 млн рублей может получить интернет-издание Life. Об этом со ссылкой на госпортал «Электронный бюджет» сообщает РБК. По его данным, деньги должны быть перечислены в декабре этого года. Эхо Москвы
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