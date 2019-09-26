Наталья Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым. Депутат Госдумы прокомментировала рассуждения главы МИД РФ Лаврова о том, что сейчас возможно ставить вопрос о местоположении штаб-квартиры ООН.

Наталья Поклонская заявила «Говорит Москва», что подходящим местом для работы ООН могла бы стать Ялта: «Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно надоевших заокеанских баек про “аннексию” Крыма, было бы неплохо рассмотреть возможность о переносе штаб-квартиры ООН в Крым, к примеру, в Ялту. Красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу место на полуострове найдется».

Ранее в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров так ответил на вопрос издания о возможном ответе Москвы на невыдачу виз российским делегатам:



«Теперь придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН. Между прочим, когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо».

