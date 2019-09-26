Почти 3 тысячи волонтеров приняли участие в экоакции РУСАЛа "День реки"

15:32

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, впервые провела в 12 городах России экомарафон «День реки», участие в котором приняли около 3000 волонтеров. Их усилиями более 30 т бытовых отходов было собрано с берегов российских рек, а часть из них уже отправлена на переработку.



«День реки» – это новый масштабный экологический проект РУСАЛа, который стал продолжением известного экомарафона «День Енисея», реализуемого с 2011 года в Красноярском крае и Хакасии. С 2015 года аналогичная акция стала проходить в Ачинске под названием «День Чулыма». В 2019 году марафон объединил уже 12 городов России: Красноярск и Саяногорск («День Енисея»), Ачинск, Назарово, Боготол и село Белый Яр («День Чулыма»), Братск («День Братского моря»), Волгоград («День Волги»), Каменск-Уральский («День Исети»), Краснотурьинск («День Турьи»), Североуральск («День Колонги») и Шелехов («День Олхи»).

Во время акций под эгидой «Дня реки» сотни добровольцев в российских городах собирают мусор вдоль рек рядом с излюбленными местами отдыха местных жителей. Сбор мусора проходит в необычных форматах экологических квестов, когда команды волонтеров соревнуются в объеме собранного мусора и сортировке отходов. Для всех участников работают площадки с экологическими мастер-классами, конкурсами и спортивными эстафетами, а также фудкорты и фотозоны. Наиболее результативные команды волонтеров получают призы с фирменной символикой акции.

«День реки» – это не только возможность привлечь внимание тысяч людей к проблемам загрязнения окружающей среды, но и шанс внести свой посильный вклад в сохранение чистоты российских рек. О востребованности таких акций говорит тот факт, что они имеют огромный отклик среди волонтеров – в каждом городе в мероприятиях приняли участие от 100 до 700 участников. Надеемся, что в следующем году к нам присоединится еще больше активных горожан», – отметила Ольга Солодилова, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.

Экологический марафон «День реки» проходил с июня по сентябрь 2019 года. Координатором акции выступил Центр социальных программ РУСАЛа.

В 2011 году для привлечения общественного внимания к проблеме загрязнения рек бытовыми отходами компания РУСАЛ и Красноярское отделение Русского географического общества (РГО) выступили с инициативой учреждения регионального праздника «День Енисея» и организации в этот день экологических мероприятий на берегах Енисея. В поддержку праздника в Красноярском крае и Хакасии были проведены массовые волонтерские акции по уборке берегов. Инициатива была поддержана региональными властями, и с 2012 года последняя суббота сентября в Красноярском крае была объявлена региональной экологической датой – «Днем Енисея».

По информации пресс-службы РУСАЛа



