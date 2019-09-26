Суд отменил арест и освободил участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Миняйло

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"В действиях обвиняемого усматриваются лишь признаки административного правонарушения. Освободить Миняйло из-под стражи",- огласил постановление судья Артур Карпов. Он освобожден в зале суда.



Миняйло был арестован после несогласованной акции 27 июля в центре Москвы, его обвиняли в участии в массовых беспорядках.

