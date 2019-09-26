Новые спортивные секции привлекут больше мужчин в "Московское долголетие"
16:26 26.09.2019
Как отметил Филиппов, за спортивными занятиями будут наблюдать медики, которые смогут определить какие типы физической нагрузки подойдут человеку и проследят а тем, чтобы участники секции сохранили здоровье.
Напомним, программа «Московское долголетие» стартовала в 2018 году, участие в нем уже приняли около 300 тыс. москвичей.
НОВОСТИ
- 17:17 26.09.2019
- Столичный район Котловка ждет масштабное обновление в ходе реновации
- 17:12 26.09.2019
- Белый дом пытался ограничить доступ к записи разговора Трампа с Зеленским - разведка США
- 17:00 26.09.2019
- Землетрясение в Стамбуле вызвало панику у населения
- 16:32 26.09.2019
- На расчетную орбиту вышел новый спутник Минобороны
- 16:12 26.09.2019
- Суд отменил арест и освободил участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Миняйло
- 16:00 26.09.2019
- Наталья Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым
- 15:32 26.09.2019
- Почти 3 тысячи волонтеров приняли участие в экоакции РУСАЛа "День реки"
- 15:12 26.09.2019
- Государственные телеканалы могут получить из бюджета более 140 млрд рублей в ближайшие три года
- 15:00 26.09.2019
- Россия не отдаст Крым Украине, вопрос закрыт навсегда - Лукашенко
- 14:32 26.09.2019
- Телеканал "112 Украина" лишили права вещания
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать