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НОВОСТИ

Новые спортивные секции привлекут больше мужчин в "Московское долголетие"

16:26 26.09.2019

Городской проект «Московское долголетие» планирует привлечь в число своих участников больше мужчин, открывая новые спортивные секции. По словам заместителя главы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, сейчас в проекте участвуют несколько сотен тысяч человек, однако мужчин среди них лишь 15%. «В этом году мы предлагаем всем москвичам, не только мужчинам, новые площадки. Мы надеемся, что доля мужчин увеличится и их станет хотя бы 20% наших участников. Мы открыли (в рамках проекта «Московское долголетие») 240 групп во всех районах Москвы которые предлагают спортивные игры. Это и футбол, настольный теннис, баскетбол, городки и так далее», - сказал замглавы департамента.
Как отметил Филиппов, за спортивными занятиями будут наблюдать медики, которые смогут определить какие типы физической нагрузки подойдут человеку и проследят а тем, чтобы участники секции сохранили здоровье.
Напомним, программа «Московское долголетие» стартовала в 2018 году, участие в нем уже приняли около 300 тыс. москвичей.

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