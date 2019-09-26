На расчетную орбиту вышел новый спутник Минобороны

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Новый спутник Минобороны России вышел на расчётную орбиту. Запущенный с космодрома Плесецк космический аппарат отделился от разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы военного ведомства.

Ракета-носитель «Союз» с космическим аппаратом Минобороны стартовала в 10:46 мск. Говорит Москва

