0
0
86
НОВОСТИ

На расчетную орбиту вышел новый спутник Минобороны

16:32 26.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Новый спутник Минобороны России вышел на расчётную орбиту. Запущенный с космодрома Плесецк космический аппарат отделился от разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы военного ведомства.

Ракета-носитель «Союз» с космическим аппаратом Минобороны стартовала в 10:46 мск. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:17 26.09.2019
Столичный район Котловка ждет масштабное обновление в ходе реновации
0
45
17:12 26.09.2019
Белый дом пытался ограничить доступ к записи разговора Трампа с Зеленским - разведка США
0
58
17:00 26.09.2019
Землетрясение в Стамбуле вызвало панику у населения
0
81
16:26 26.09.2019
Новые спортивные секции привлекут больше мужчин в "Московское долголетие"
0
130
16:12 26.09.2019
Суд отменил арест и освободил участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Миняйло
0
135
16:00 26.09.2019
Наталья Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым
0
172
15:32 26.09.2019
Почти 3 тысячи волонтеров приняли участие в экоакции РУСАЛа "День реки"
0
192
15:12 26.09.2019
Государственные телеканалы могут получить из бюджета более 140 млрд рублей в ближайшие три года
0
205
15:00 26.09.2019
Россия не отдаст Крым Украине, вопрос закрыт навсегда - Лукашенко
0
214
14:32 26.09.2019
Телеканал "112 Украина" лишили права вещания
0
237

Возврат к списку