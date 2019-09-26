Землетрясение в Стамбуле вызвало панику у населения

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Стамбуле землетрясение вызвало панику среди населения. Мэр турецкого города сообщил об отсутствии погибших и серьёзных разрушений.

Министерство по чрезвычайным ситуациям страны оценило магнитуду в 5,8. Местные СМИ пишут, что люди выбегали на улицу, руководства школ эвакуировали детей. В Стамбуле ощущались 14 подземных толчков. Говорит Москва

