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Белый дом пытался ограничить доступ к записи разговора Трампа с Зеленским - разведка США

17:12 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом пытался ограничить доступ ко всем записям июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом говорится в опубликованной в четверг спецкомитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США жалобе на Трампа сотрудника разведки США.

"Я узнал от множества американских должностных лиц, что чиновники Белого дома вмешивались, чтобы "заблокировать" все записи разговора, в особенности дословную стенограмму звонка", - говорится в документе.

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