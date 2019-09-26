Столичный район Котловка ждет масштабное обновление в ходе реновации

17:17

Программа реновации жилищного фонда Москвы сложная, но ее тем не менее, ее начали не зря и будут продолжать. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, встречаясь с горожанами, которые заселяют построенные по программе дома в районе Котловка.

«Программа сложная: обсуждалась, голосовали. Казалось бы, что это недавно происходило, а вот сейчас уже новоселье, - отметил градоначальник. - Конечно, тяжело начинать ее, потому что стартовые площадки подобрать очень сложно - все это в жилой застройке происходит. Но сейчас уже подобрано более 350 площадок, на половине их них уже строится или будет строиться в ближайшее время. В Котловке три дома построено. И это такая гарантия того, что программа уже не остановится. Это гарантия того, что она будет реализована».

В Котловке в программу реновации включили 82 жилых дома, в новостройки смогут переехать более 15 тыс. человек. На трех стартовых площадках построены три жилых дома. Новые здания высотой в 18 этажей, монолитные, с отделкой улучшенного класса. При этом вокруг создаются современные общественные пространства - строители благоустраивают территорию, высаживают деревья и кустарники, устанавливают детские и спортивные площадки.

