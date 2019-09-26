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Самая старая жительница Земли "нашлась" в Москве

17:40 26.09.2019 Источник: РБК

В Москве живет самый старый человек в мире, следует из ответа пресс-службы столичного отдела Пенсионного фонда (ПФР) на вопрос РБК.

«Одна женщина 1900 года рождения, она зарегистрирована по САО, ей 119 лет», — сообщили там. В ПФР добавили, что по ВАО также зарегистрирована еще одна женщина 1909 года рождения, она «жива, здорова» и живет в ЦАО. «Они реально получают пенсию», — заключили в фонде. Там также сообщили, что в Москве среди получателей выплат в возрасте 100 лет и старше по состоянию на сентябрь — 807 человек.

В ПФР отметили, что не могут назвать 119-летнюю пенсионерку самой старой в мире, посоветовав обратиться к составителям Книги рекордов Гиннесса.

Самый старый ныне живущий человек — это Канэ Танака (Япония, 2 января 1903 год). Ей 116 лет, она живет в японском городе Фукуока. Рекорд подтвержден 9 марта 2019 года», — сообщили РБК в пресс-службе Книги рекордов Гиннесса.

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