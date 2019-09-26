Росатом признали госкомпанией России с лучшей репутацией

17:50

Фото с сайта Wikipedia.org

Госкорпорация Росатом заняла первое место среди госкомпаний в рейтинге российских компаний с лучшей репутацией от Reputation Institute. Росатом также занял первое место в номинации «Энергетика». В общей таблице рейтинга Росатом вошел в топ-10, заняв восьмое место. Общий рейтинг репутации возглавили аэропорт Домодедово, «Яндекс» и аэропорт Шереметьево. Свое исследование Reputation Institute проводило во втором квартале 2019 года. Эксперты опросили более 2500 человек о деятельности 50 самых крупных и известных российских компаний. По итогам исследования компании получили от 0 до 100 баллов. Ранжирование проводилось на основе полученных результатов: выше 80 — отличная репутация, 70-79 — сильная, 60-69 — средняя, 40-59 — слабая, менее 40 — плохая.

По информации департамента коммуникаций Росатома