За поставки топлива ВС РФ в Сирию США внесли в черные списки 5 судов, 1 фирму и 3 физических лица

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация внесла в черные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц за поставки авиационного топлива Вооруженным силам России в Сирии. Об этом объявила в четверг пресс-служба Министерства финансов США.

В частности, под санкции попали фирма Maritime Assistance ("Мэритайм эссистэнс"), которая, как утверждается, является "подставной компанией" "Совфрахта", а также ее сотрудники Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. В черный список также внесены суда "Язь", "Сиг, "Судак", "Пассат" и ОТ-2077.



