0
0
117
НОВОСТИ

Алюминиевая ассоциация приняла в свои ряды новых членов

20:40 26.09.2019

Общее собрание членов ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» состоялось сегодня на московской площадке РСПП. В состав ассоциации были приняты семь новых компаний. Это ООО «Несущие системы», «РусВинПак», «ТехПромИмпорт», «Рото Франк», «ГК АСП», «Аэрокарбон» и «Инновационные решения». Таким образом, общее число компаний – членов организации увеличилось до 113.

В ходе мероприятия обсуждались организационные изменения в Алюминиевой ассоциации, которые осуществляются с учетом лучших практик и международного опыта подобных объединений. Участники мероприятия утвердили устав ассоциации в новой редакции и избрали новых членов правления.

Среди организационных вопросов – изменения в составе двух секторов в структуре ассоциации. Так, Егор Балыкин (Арконик, Россия) возглавил сектор «Машиностроение», а Юрий Рулев (РУСАЛ) стал руководителем сектора «Алюмохимия».

По информации Алюминиевой ассоциации

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 26.09.2019
Президент Ирана называет США главной причиной кризиса в Сирии
0
65
20:30 26.09.2019
В отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы и его семьи вводятся санкции - Госдеп США
0
142
19:30 26.09.2019
Молодые специалисты в селах могут получить льготную ипотеку - Минсельхоз
0
194
18:30 26.09.2019
За поставки топлива ВС РФ в Сирию США внесли в черные списки 5 судов, 1 фирму и 3 физических лица
0
240
17:50 26.09.2019
Росатом признали госкомпанией России с лучшей репутацией
0
314
17:40 26.09.2019
Самая старая жительница Земли "нашлась" в Москве
0
309
17:17 26.09.2019
Столичный район Котловка ждет масштабное обновление в ходе реновации
0
308
17:12 26.09.2019
Белый дом пытался ограничить доступ к записи разговора Трампа с Зеленским - разведка США
0
319
17:00 26.09.2019
Землетрясение в Стамбуле вызвало панику у населения
0
352
16:32 26.09.2019
На расчетную орбиту вышел новый спутник Минобороны
0
389

Возврат к списку