Алюминиевая ассоциация приняла в свои ряды новых членов

20:40

Общее собрание членов ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» состоялось сегодня на московской площадке РСПП. В состав ассоциации были приняты семь новых компаний. Это ООО «Несущие системы», «РусВинПак», «ТехПромИмпорт», «Рото Франк», «ГК АСП», «Аэрокарбон» и «Инновационные решения». Таким образом, общее число компаний – членов организации увеличилось до 113.

В ходе мероприятия обсуждались организационные изменения в Алюминиевой ассоциации, которые осуществляются с учетом лучших практик и международного опыта подобных объединений. Участники мероприятия утвердили устав ассоциации в новой редакции и избрали новых членов правления.

Среди организационных вопросов – изменения в составе двух секторов в структуре ассоциации. Так, Егор Балыкин (Арконик, Россия) возглавил сектор «Машиностроение», а Юрий Рулев (РУСАЛ) стал руководителем сектора «Алюмохимия».

По информации Алюминиевой ассоциации