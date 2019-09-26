Алюминиевая ассоциация приняла в свои ряды новых членов
20:40 26.09.2019
Общее собрание членов ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» состоялось сегодня на московской площадке РСПП. В состав ассоциации были приняты семь новых компаний. Это ООО «Несущие системы», «РусВинПак», «ТехПромИмпорт», «Рото Франк», «ГК АСП», «Аэрокарбон» и «Инновационные решения». Таким образом, общее число компаний – членов организации увеличилось до 113.
В ходе мероприятия обсуждались организационные изменения в Алюминиевой ассоциации, которые осуществляются с учетом лучших практик и международного опыта подобных объединений. Участники мероприятия утвердили устав ассоциации в новой редакции и избрали новых членов правления.
Среди организационных вопросов – изменения в составе двух секторов в структуре ассоциации. Так, Егор Балыкин (Арконик, Россия) возглавил сектор «Машиностроение», а Юрий Рулев (РУСАЛ) стал руководителем сектора «Алюмохимия».
По информации Алюминиевой ассоциации
НОВОСТИ
- 21:30 26.09.2019
- Президент Ирана называет США главной причиной кризиса в Сирии
- 20:30 26.09.2019
- В отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы и его семьи вводятся санкции - Госдеп США
- 19:30 26.09.2019
- Молодые специалисты в селах могут получить льготную ипотеку - Минсельхоз
- 18:30 26.09.2019
- За поставки топлива ВС РФ в Сирию США внесли в черные списки 5 судов, 1 фирму и 3 физических лица
- 17:50 26.09.2019
- Росатом признали госкомпанией России с лучшей репутацией
- 17:40 26.09.2019
- Самая старая жительница Земли "нашлась" в Москве
- 17:17 26.09.2019
- Столичный район Котловка ждет масштабное обновление в ходе реновации
- 17:12 26.09.2019
- Белый дом пытался ограничить доступ к записи разговора Трампа с Зеленским - разведка США
- 17:00 26.09.2019
- Землетрясение в Стамбуле вызвало панику у населения
- 16:32 26.09.2019
- На расчетную орбиту вышел новый спутник Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать