Президент Ирана называет США главной причиной кризиса в Сирии
21:30 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наилучшее решение существующей проблемы Идлиба заключается в том, чтобы войска США покинули сирийскую территорию. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции по итогам своего участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.
"Лучшее решение - это вывод американской армии с территории Сирии, потому что именно США стали главной причиной кризиса в этой стране", - сказал он. Президент добавил, что "сирийская армия должна занять территорию вдоль границы с Турцией".
По словам президента, "иранское предложение значительно лучше, чем план по продвижению турецкой армии на территорию Сирии". "Турецкие войска должны остаться в Турции", - подчеркнул он.
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