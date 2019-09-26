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Президент Ирана называет США главной причиной кризиса в Сирии

21:30 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наилучшее решение существующей проблемы Идлиба заключается в том, чтобы войска США покинули сирийскую территорию. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции по итогам своего участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Лучшее решение - это вывод американской армии с территории Сирии, потому что именно США стали главной причиной кризиса в этой стране", - сказал он. Президент добавил, что "сирийская армия должна занять территорию вдоль границы с Турцией".

По словам президента, "иранское предложение значительно лучше, чем план по продвижению турецкой армии на территорию Сирии". "Турецкие войска должны остаться в Турции", - подчеркнул он.


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