Новые санкции против РФ деструктивный шаг со стороны США - посол Антонов
22:30 26.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введенные Соединенными Штатами в четверг санкции против российских граждан, компаний и судов являются очередным деструктивным шагом со стороны американской администрации. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении посла России в США Анатолия Антонова.
"Сегодня мы увидели очередной деструктивный шаг со стороны наших американских партнеров - введены рестрикции против ряда российских граждан, компаний и судов, якобы связанных с поставками авиационного топлива нашим военным в Сирии. Мотив не нов - Вашингтон давно очень ревностно относится к абсолютно законной, а, главное, успешной российской борьбе с международным терроризмом в Сирии. Мы уже неоднократно заявляли, что не приемлем таких подходов, односторонние ограничительные меры не признаем", - отметил глава российского представительства.
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