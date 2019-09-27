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Россия предложила проводить заседания комитета ГА ООН не в США

09:00 27.09.2019 Источник: Известия

Москва предлагает в качестве ответа на невыдачу американских виз представителям российской делегации проводить заседания Первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН не в США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», выдержка из которого опубликована на сайте издания в четверг, 26 сентября.

«В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению — есть такой орган — проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что не только Россия страдает от «американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс».  Известия

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