Танкер Stena Impero вышел из иранского порта - Reuters

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero вышел из иранского порта Бендер-Аббас. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные трекинг-сервиса Refinitiv.

Решение о прекращении задержания танкера было принято в среду, однако он все еще оставался в порту.

