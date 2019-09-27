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Танкер Stena Impero вышел из иранского порта - Reuters

09:20 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero вышел из иранского порта Бендер-Аббас. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные трекинг-сервиса Refinitiv.

Решение о прекращении задержания танкера было принято в среду, однако он все еще оставался в порту.

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