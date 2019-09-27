В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах

09:32 Источник: РОСБАЛТ

За курение на балконах и лоджиях можно поплатиться штрафом на несколько тысяч рублей. А если окурок станет причиной пожара, курение может привести к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба МЧС.

Штраф за курение на балконах и лоджиях составит до 3 тыс. рублей. В случае, если курение привело к пожару — до 5 тыс. рублей. Если брошенный окурок приведет к пожару на соседних балконах или в квартирах, виновник будет привлечен к уголовной ответственности.

Как уточнили в пресс-службе, к ответственности будут в первую очередь привлекаться те курильщики, чьи действия стали причиной пожара.

Напомним, накануне на интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление правительства о запрете использования открытого огня на балконах и лоджиях, согласно которому запрещается курение и приготовление шашлыков на балконе. Этот запрет вступит в силу с 1 октября. Росбалт