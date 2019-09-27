Миссия МВФ констатировала коррупцию и другие факторы, тормозящие рост экономики Украины
10:00 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный валютный фонд (МВФ) констатировал широкое распространение коррупции и другие факторы, тормозящие рост экономики Украины. Об этом говорится в отчете по итогам работы миссии МВФ, который в пятницу опубликован на сайте организации.
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в отчете.
В МВФ резюмировали, что обсуждение новой программы помощи, которую запросила Украина, "будет продолжаться в ближайшие недели".
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