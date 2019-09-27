Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила для предприятий общепита
10:05 27.09.2019 Источник: РБК
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита. Поручения, с копией которых ознакомился РБК, премьер дал по итогам обсуждения, прошедшего 11 сентября. Подлинность документа подтвердил источник РБК в аппарате правительства.
До 15 октября главы Роспотребнадзора, Минпромторга, Минюста, Минэкономразвития совместно с бизнес-сообществом (в поручении фигурирует также бизнес-омбудсмен Борис Титов) должны представить в правительство предложения о пересмотре многих санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к организациям общепита, гигиенических требований к безопасности продуктов, срокам годности и т.д. Еще один вопрос, который поручил изучить премьер, — переход к применению при организации питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.
Согласно тексту поручений новую модель регулирования работы общепита правительство предлагает опробовать сначала в отдельных регионах. Для этого с 1 января 2020 года предлагается запустить эксперимент по ограничению контроля надзорных органов в кафе и ресторанах Москвы, Татарстана и Калининградской области. Свои предложения, «исходя из согласованных подходов», Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг должны представить в правительство также до 15 октября.
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