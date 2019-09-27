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США перебросят в Саудовскую Аравию еще одну батарею ЗРК Patriot

10:20 27.09.2019 Источник: Эхо Москвы

США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot. Решение принято после недавней атаки  дронов на  нефтяные объекты королевства. Также в регион будут направлены четыре радара и 200 американских военных. Об  этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. По его словам, США намерены укрепить оборону Саудовской Аравии.  Эхо Москвы

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