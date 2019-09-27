Ученые сообщили о пластике в чае из пакетиков
10:32 27.09.2019 Источник: Газета.Ru
Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика. Об этом сообщает Environmental Science & Technology.
Как отмечается, от одного только пакетика в напитке может оказаться приблизительно 11,6 миллиарда микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц.
По словам ученых, это в значительной степени превышает количества, которые можно обнаружить в других видах напитков и пищи.
Уточняется, что специалисты удалили заварку из чайных пакетиков, после чего залили их кипятком на пять минут. После этого исследователи профильтровали воду, а также рассмотрели использованные пакетики под микроскопом. Оказалось, что наночастицы, которые содержались в воде, появились там только в процессе заварки.
Ранее чайные пакетики признали одним из лучших изобретений «всех времен» в Британии. Газета.Ru
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