0
0
133
НОВОСТИ

Ученые сообщили о пластике в чае из пакетиков

10:32 27.09.2019 Источник: Газета.Ru

Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика. Об этом сообщает Environmental Science & Technology.

Как отмечается, от одного только пакетика в напитке может оказаться приблизительно 11,6 миллиарда микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц.

По словам ученых, это в значительной степени превышает количества, которые можно обнаружить в других видах напитков и пищи.

Уточняется, что специалисты удалили заварку из чайных пакетиков, после чего залили их кипятком на пять минут. После этого исследователи профильтровали воду, а также рассмотрели использованные пакетики под микроскопом. Оказалось, что наночастицы, которые содержались в воде, появились там только в процессе заварки.

Ранее чайные пакетики признали одним из лучших изобретений «всех времен» в Британии.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 27.09.2019
На Чукотке произведен пуск крылатой ракеты из комплекса "Бастион"
0
64
11:00 27.09.2019
Погибшим при пожаре в бывшем ресторане в Набережных Челнах оказался 13-летний подросток
0
78
10:20 27.09.2019
США перебросят в Саудовскую Аравию еще одну батарею ЗРК Patriot
0
133
10:05 27.09.2019
Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила для предприятий общепита
0
157
10:00 27.09.2019
Миссия МВФ констатировала коррупцию и другие факторы, тормозящие рост экономики Украины
0
174
09:32 27.09.2019
В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах
0
211
09:20 27.09.2019
Танкер Stena Impero вышел из иранского порта - Reuters
0
203
09:05 27.09.2019
Мошенники массово подменяют номера телефонов банков - СМИ
0
232
09:00 27.09.2019
Россия предложила проводить заседания комитета ГА ООН не в США
0
226
22:30 26.09.2019
Новые санкции против РФ деструктивный шаг со стороны США - посол Антонов
0
690

Возврат к списку