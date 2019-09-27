Погибшим при пожаре в бывшем ресторане в Набережных Челнах оказался 13-летний подросток

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погибшим в здании бывшего ресторана "Арарат" в городе Набережные Челны, где произошел пожар 26 сентября, оказался 13-летний подросток, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Вечером 26 сентября 2019 года в городе Набережные Челны в ходе тушения пожара в заброшенном здании бывшего ресторана "Арарат" обнаружено тело 13-летнего местного жителя. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.



По версии следствия, трое подростков залезли через оконный проем в помещение здания бывшего ресторана. Один из них поджег хранившиеся там старые матрасы, начался пожар. Дети попытались покинуть помещение, однако выбраться успели только двое, третий потерял сознание.



В четверг вечером возник пожар на кровле здания недействующего ресторана "Арарат" на общей площади 600 кв. метров. Из-за сильного задымления были эвакуированы жители соседних домов.

