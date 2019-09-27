На Чукотке произведен пуск крылатой ракеты из комплекса "Бастион"

11:05 Источник: Интерфакс

Российские военные провели учебный пуск крылатой ракеты "Оникс" из берегового комплекса "Бастион" на Чукотке (самый восточный регион РФ, имеет морскую границу с США), заявили в Минобороны РФ.

"Впервые в истории расчет берегового комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" с территории Чукотского автономного округа. Полёт крылатой ракеты прошел в штатном режиме. В установленное время она успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров",- сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

