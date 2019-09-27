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Украина поддерживает двойное гражданство, за исключением такового с РФ - вице-премьер

11:20 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двойное гражданство отвечает интересам Украины, однако этот вопрос не касается его признания с Россией. Об этом заявил заместитель премьер- министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.

"Двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ", - отметил он, уточнив при этом, что это позиция не всего правительства, но его личная.

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