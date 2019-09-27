Эстония прекратила выдачу бесплатных долгосрочных виз украинцам

11:32 Источник: Известия

Правительство Эстонии 24 сентября решило прекратить выдачу украинцам бесплатных долгосрочных виз, теперь для получения въездного документа необходимо оплатить пошлину. В пресс-службе кабинета министров отметили, что больше не видят оснований для предоставления привилегий. В пояснительной записке подчеркивается, что 90% граждан ходатайствовали о получении визы для работы в Эстонии.

Украинцы могли получать бесплатные визы с января 2010 года, но теперь эстонские чиновники говорят, что норма ущемляет трудовых мигрантов из других стран. Министр финансов Эстонии Мартин Хельме подчеркивает, что возвращение пошлин принесет в бюджет страны €2 млн. «Попробуем все-таки брать деньги с иностранцев, а не с эстонцев», — объяснил он журналистам.



В это же время министр внутренних дел Эстонии Март Хельме призвал отменить безвизовый режим ЕС с Украиной. По его словам, Таллин должен иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать. «Это (украинские мигранты) троянский конь. Миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — подчеркнул Хельме. Известия

