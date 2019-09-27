Эстония прекратила выдачу бесплатных долгосрочных виз украинцам
11:32 27.09.2019 Источник: Известия
Правительство Эстонии 24 сентября решило прекратить выдачу украинцам бесплатных долгосрочных виз, теперь для получения въездного документа необходимо оплатить пошлину. В пресс-службе кабинета министров отметили, что больше не видят оснований для предоставления привилегий. В пояснительной записке подчеркивается, что 90% граждан ходатайствовали о получении визы для работы в Эстонии.
Украинцы могли получать бесплатные визы с января 2010 года, но теперь эстонские чиновники говорят, что норма ущемляет трудовых мигрантов из других стран. Министр финансов Эстонии Мартин Хельме подчеркивает, что возвращение пошлин принесет в бюджет страны €2 млн. «Попробуем все-таки брать деньги с иностранцев, а не с эстонцев», — объяснил он журналистам.
В это же время министр внутренних дел Эстонии Март Хельме призвал отменить безвизовый режим ЕС с Украиной. По его словам, Таллин должен иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать. «Это (украинские мигранты) троянский конь. Миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — подчеркнул Хельме. Известия
НОВОСТИ
- 13:05 27.09.2019
- Песков надеется, что РФ и США не дойдут до публикации стенограмм разговоров лидеров
- 13:00 27.09.2019
- Изменение правил пожарной безопасности не направлено на борьбу с курильщиками - МЧС
- 12:32 27.09.2019
- Журналистов пустили в четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС [+ВИДЕО]
- 12:20 27.09.2019
- Бойцам спецназа Росгвардии запретили использовать дальнобойное оружие на полигоне в Башкирии
- 12:08 27.09.2019
- На конкурс "Город: детали" прислали 135 проектов улучшения городской среды
- 12:05 27.09.2019
- Эрдоган захотел купить американские ракетные комплексы Patriot
- 12:00 27.09.2019
- Минздрав предлагает ограничить количество курилок в аэропортах
- 11:20 27.09.2019
- Украина поддерживает двойное гражданство, за исключением такового с РФ - вице-премьер
- 11:05 27.09.2019
- На Чукотке произведен пуск крылатой ракеты из комплекса "Бастион"
- 11:00 27.09.2019
- Погибшим при пожаре в бывшем ресторане в Набережных Челнах оказался 13-летний подросток
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать