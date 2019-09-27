Минздрав предлагает ограничить количество курилок в аэропортах
12:00 27.09.2019 Источник: Известия
Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году. До этого их количество законодательно не регулировалось, каждая воздушная гавань самостоятельно решала этот вопрос. Известия
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