Эрдоган захотел купить американские ракетные комплексы Patriot
12:05 27.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Президент Турции захотел купить американские ракетные комплексы Patriot. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделал такое предложение главе Белого дома Дональду Трампу.
«Я сказал, что мы можем купить Patriot параллельно с покупкой С-400», — цитирует турецкого лидера агентство Reuters. В ответ Трамп предложил проработать этот вопрос, сообщил Эрдоган.
Летом Россия начала поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400. Из-за этого США исключили Анкару из программы по производству новейших истребителей F-35 и решили не продавать республике эти самолёты. Говорит Москва
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