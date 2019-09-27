Бойцам спецназа Росгвардии запретили использовать дальнобойное оружие на полигоне в Башкирии
12:20 27.09.2019 Источник: Коммерсант.ru
Как стало известно “Ъ”, бойцам отряда спецназа Росгвардии запретили использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку разлетавшиеся по округе пули попадали в дома мирных граждан, угрожая их жизни и здоровью. После судебного разбирательства под запрет попало использование пулеметов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов. Таким образом, гвардейцы могут тренироваться только с пистолетами и спецоружием, которое стреляет не дальше полутора километров.
Перед этим в Ленинский райсуд Уфы с иском в интересах неопределенного круга лиц обратились представители военной прокуратуры уфимского гарнизона, потребовавшие ограничить проведение стрельб на полигоне войсковой части №6795. Ранее эта часть относилась к внутренним войскам МВД, а сейчас входит в структуру Росгвардии. На ее стрельбище тренируются сотрудники регионального управления войск национальной гвардии и бойцы 29-го отдельного отряда специального назначения имени генерал-майора Минигали Шаймуратова.
Следует отметить, что ранее стрельбище пытались закрыть местные граждане, но тот же Ленинский райсуд в удовлетворении иска им отказал. После этого власти сообщили, что полигон перенесут в другое место, а на освободившемся объекте будут проводиться только тактические занятия силовиков.
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