Бойцам спецназа Росгвардии запретили использовать дальнобойное оружие на полигоне в Башкирии

12:20 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, бойцам отряда спецназа Росгвардии запретили использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку разлетавшиеся по округе пули попадали в дома мирных граждан, угрожая их жизни и здоровью. После судебного разбирательства под запрет попало использование пулеметов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов. Таким образом, гвардейцы могут тренироваться только с пистолетами и спецоружием, которое стреляет не дальше полутора километров.

Перед этим в Ленинский райсуд Уфы с иском в интересах неопределенного круга лиц обратились представители военной прокуратуры уфимского гарнизона, потребовавшие ограничить проведение стрельб на полигоне войсковой части №6795. Ранее эта часть относилась к внутренним войскам МВД, а сейчас входит в структуру Росгвардии. На ее стрельбище тренируются сотрудники регионального управления войск национальной гвардии и бойцы 29-го отдельного отряда специального назначения имени генерал-майора Минигали Шаймуратова.



Следует отметить, что ранее стрельбище пытались закрыть местные граждане, но тот же Ленинский райсуд в удовлетворении иска им отказал. После этого власти сообщили, что полигон перенесут в другое место, а на освободившемся объекте будут проводиться только тактические занятия силовиков.

