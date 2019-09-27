0
0
100
НОВОСТИ

Бойцам спецназа Росгвардии запретили использовать дальнобойное оружие на полигоне в Башкирии

12:20 27.09.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, бойцам отряда спецназа Росгвардии запретили использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку разлетавшиеся по округе пули попадали в дома мирных граждан, угрожая их жизни и здоровью. После судебного разбирательства под запрет попало использование пулеметов, автоматов, снайперских винтовок и автоматических гранатометов. Таким образом, гвардейцы могут тренироваться только с пистолетами и спецоружием, которое стреляет не дальше полутора километров.

Перед этим в Ленинский райсуд Уфы с иском в интересах неопределенного круга лиц обратились представители военной прокуратуры уфимского гарнизона, потребовавшие ограничить проведение стрельб на полигоне войсковой части №6795. Ранее эта часть относилась к внутренним войскам МВД, а сейчас входит в структуру Росгвардии. На ее стрельбище тренируются сотрудники регионального управления войск национальной гвардии и бойцы 29-го отдельного отряда специального назначения имени генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Следует отметить, что ранее стрельбище пытались закрыть местные граждане, но тот же Ленинский райсуд в удовлетворении иска им отказал. После этого власти сообщили, что полигон перенесут в другое место, а на освободившемся объекте будут проводиться только тактические занятия силовиков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 27.09.2019
Песков надеется, что РФ и США не дойдут до публикации стенограмм разговоров лидеров
0
33
13:00 27.09.2019
Изменение правил пожарной безопасности не направлено на борьбу с курильщиками - МЧС
0
38
12:32 27.09.2019
Журналистов пустили в четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС [+ВИДЕО]
0
86
12:08 27.09.2019
На конкурс "Город: детали" прислали 135 проектов улучшения городской среды
0
118
12:05 27.09.2019
Эрдоган захотел купить американские ракетные комплексы Patriot
0
127
12:00 27.09.2019
Минздрав предлагает ограничить количество курилок в аэропортах
0
133
11:32 27.09.2019
Эстония прекратила выдачу бесплатных долгосрочных виз украинцам
0
161
11:20 27.09.2019
Украина поддерживает двойное гражданство, за исключением такового с РФ - вице-премьер
0
217
11:05 27.09.2019
На Чукотке произведен пуск крылатой ракеты из комплекса "Бастион"
0
197
11:00 27.09.2019
Погибшим при пожаре в бывшем ресторане в Набережных Челнах оказался 13-летний подросток
0
203

Возврат к списку