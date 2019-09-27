Журналистов пустили в четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС [+ВИДЕО]

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Четвёртый энергоблок Чернобыльской АЭС сняли изнутри. Уровень радиации там превышает норму в 40 тысяч раз.

Журналистов пустили на объект во время презентации нового путеводителя по зоне отчуждения. Для защиты репортёры надели специальные костюмы. Находиться в помещении разрешили не более 5 минут.

На появившихся в СМИ кадрах виден полуразрушенный пульт управления в диспетчерской.

Взрыв на Чернобыльской АЭС произошёл 26 апреля 1986 года. Разрушенный реактор накрыли специальным саркофагом. Говорит Москва