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Журналистов пустили в четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС [+ВИДЕО]

12:32 27.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Четвёртый энергоблок Чернобыльской АЭС сняли изнутри. Уровень радиации там превышает норму в 40 тысяч раз.

Журналистов пустили на объект во время презентации нового путеводителя по зоне отчуждения. Для защиты репортёры надели специальные костюмы. Находиться в помещении разрешили не более 5 минут.

На появившихся в СМИ кадрах виден полуразрушенный пульт управления в диспетчерской.

Взрыв на Чернобыльской АЭС произошёл 26 апреля 1986 года. Разрушенный реактор накрыли специальным саркофагом.  Говорит Москва

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