На конкурс "Город: детали" прислали 135 проектов улучшения городской среды

12:08

Урбанисты, архитекторы и дизайнеры направили на конкурс, который проводится в рамках выставки «Город: детали» более 130 проектов. «По креативности, по проработке идей видно, что всех участников объединяет интерес к трансформации и повышению качества городской среды», - приводит мнение представителя оргкомитета конкурса Оксаны Кашенко официальный сайт мэра Москвы.

Выставка состоится 3-5 октября в 75 павильоне ВДНХ. Имена победителей огласят 4 октября, причем проект архитектора, получивший Гран-при конкурса, планируется выполнить в одном из столичных муниципалитетов. В жюри включены главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, директор европейской компании-производителя малых архитектурных форм MMCITE Дэвид Карасек, британский ландшафтный архитектор Питер Финк, архитектор HQ Architects (Тель-Авив) Смадар Эфрати, доцент кафедры «Ландшафтная архитектура» МАРХИ Екатерина Ожегова, генеральный директор компании «МАФ: маркет» Дмитрий Буров.