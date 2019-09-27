Изменение правил пожарной безопасности не направлено на борьбу с курильщиками - МЧС

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменение правил пожарной безопасности, устанавливающее запрет на использование открытого огня на балконах квартир, не направлено на борьбу с курильщиками. Об этом журналистам сообщил директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев.

"Это направлено, прежде всего, конечно же, не на борьбу с курильщиками, а функционально рассчитано на повышение культуры безопасности", - сказал он.

