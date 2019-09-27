0
0
33
НОВОСТИ

Изменение правил пожарной безопасности не направлено на борьбу с курильщиками - МЧС

13:00 27.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменение правил пожарной безопасности, устанавливающее запрет на использование открытого огня на балконах квартир, не направлено на борьбу с курильщиками. Об этом журналистам сообщил директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев.

"Это направлено, прежде всего, конечно же, не на борьбу с курильщиками, а функционально рассчитано на повышение культуры безопасности", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 27.09.2019
Песков надеется, что РФ и США не дойдут до публикации стенограмм разговоров лидеров
0
33
12:32 27.09.2019
Журналистов пустили в четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС [+ВИДЕО]
0
86
12:20 27.09.2019
Бойцам спецназа Росгвардии запретили использовать дальнобойное оружие на полигоне в Башкирии
0
107
12:08 27.09.2019
На конкурс "Город: детали" прислали 135 проектов улучшения городской среды
0
118
12:05 27.09.2019
Эрдоган захотел купить американские ракетные комплексы Patriot
0
127
12:00 27.09.2019
Минздрав предлагает ограничить количество курилок в аэропортах
0
133
11:32 27.09.2019
Эстония прекратила выдачу бесплатных долгосрочных виз украинцам
0
161
11:20 27.09.2019
Украина поддерживает двойное гражданство, за исключением такового с РФ - вице-премьер
0
217
11:05 27.09.2019
На Чукотке произведен пуск крылатой ракеты из комплекса "Бастион"
0
197
11:00 27.09.2019
Погибшим при пожаре в бывшем ресторане в Набережных Челнах оказался 13-летний подросток
0
203

Возврат к списку