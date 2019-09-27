Памфилова предложила реформировать избирательную систему

13:20 Источник: РБК

Председатель ЦИК Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах и планирует их внести на обсуждение соответствующей рабочей группы при администрации президента. РБК ознакомился с предложениями, их подлинность подтвердили источник, близкий к ЦИК, и источник в аппарате комиссии.

Ключевые инициативы Памфиловой: Изменить статус избирательных комиссий муниципальных образований и порядок избрания ее руководителей; установить персональную ответственность председателей избиркомов; изменить муниципальный и подписной фильтры; отменить досрочное голосование и открепительные удостоверения.