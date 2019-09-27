Вступили в силу требования о постановке на учет беспилотных летательных аппаратов

13:32 Источник: Эхо Москвы

Требование о постановке на учет беспилотных летательных аппаратов вступают в силу сегодня. Росавиация начинает прием заявлений на регистрацию дронов. Владельцы любых беспилотников весом от 250 граммов до 30 килограммов, произведенных в России или за ее пределами, теперь должны регистрировать свои аппараты. В противном случае запуск, например, квадрокоптера может обернуться штрафом, размер которого разнится в зависимости от того, где совершен полет.

Если в безлюдном месте вдали от населенных пунктов, то придется заплатить 2 тысячи рублей, а если в пределах МКАДа, то уже несколько десятков тысяч. Юрлицу такой полет обойдется в 250 тысяч. У тех, кто купил дрон до вступления в силу новых правил, есть месяц для постановки его на учет. В заявлении должны быть указаны параметры беспилотника, а также приложена его фотография.



В Госдуме, между тем, собираются вновь ужесточить регулирование дронов. Две недели назад депутаты приняли в первом чтении поправки, которые позволят силовикам сбивать дроны в целях обеспечения общественной безопасности и защиты важных объектов.



По оценке Росавиации, в России насчитывается около 500 тысяч беспилотников, которые их владельцы должны будут поставить на учет. Эхо Москвы

