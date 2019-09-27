0
0
72
НОВОСТИ

Вступили в силу требования о постановке на учет беспилотных летательных аппаратов

13:32 27.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Требование о постановке на учет беспилотных летательных аппаратов вступают в силу сегодня. Росавиация начинает прием заявлений на регистрацию дронов. Владельцы любых беспилотников весом от 250 граммов до 30 килограммов, произведенных в России или за ее пределами, теперь должны регистрировать свои аппараты. В противном случае запуск, например, квадрокоптера может обернуться штрафом, размер которого разнится в зависимости от того, где совершен полет.

Если в безлюдном месте вдали от населенных пунктов, то придется заплатить 2 тысячи рублей, а если в пределах МКАДа, то уже несколько десятков тысяч. Юрлицу такой полет обойдется в 250 тысяч. У тех, кто купил дрон до вступления в силу новых правил, есть месяц для постановки его на учет. В заявлении должны быть указаны параметры беспилотника, а также приложена его фотография.

В Госдуме, между тем, собираются вновь ужесточить регулирование дронов. Две недели назад депутаты приняли в первом чтении поправки, которые позволят силовикам сбивать дроны в целях обеспечения общественной безопасности и защиты важных объектов.

По оценке Росавиации, в России насчитывается около 500 тысяч беспилотников, которые их владельцы должны будут поставить на учет.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 27.09.2019
Чемпион мира по борьбе из США вызвал на бой Нурмагомедова
0
37
14:12 27.09.2019
Саудовская Аравия впервые вводит туристические визы
0
69
14:00 27.09.2019
Олимпийская чемпионка по велоспорту стала мэром Тулы
0
88
13:30 27.09.2019
Москвичка стала самой молодой участницей конкурса проектов в рамках выставки "Город: детали"
0
128
13:20 27.09.2019
Памфилова предложила реформировать избирательную систему
0
136
13:14 27.09.2019
Новикомбанк поздравляет с Днем машиностроителя!
0
136
13:05 27.09.2019
Песков надеется, что РФ и США не дойдут до публикации стенограмм разговоров лидеров
0
187
13:00 27.09.2019
Изменение правил пожарной безопасности не направлено на борьбу с курильщиками - МЧС
0
177
12:32 27.09.2019
Журналистов пустили в четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС [+ВИДЕО]
0
208
12:20 27.09.2019
Бойцам спецназа Росгвардии запретили использовать дальнобойное оружие на полигоне в Башкирии
0
202

Возврат к списку