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Новикомбанк поздравляет с Днем машиностроителя!

13:14 27.09.2019

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 Уважаемые коллеги, друзья!

От коллектива Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации «Ростех», а также от себя лично поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником!

Машиностроительный комплекс, включающий более 20 отраслей, является фундаментом отечественной экономики, в котором на тысячах предприятиях по всей стране трудятся миллионы высококлассных специалистов, истинных патриотов, преданных своему делу и призванию.

Вы находитесь в авангарде реального сектора экономики, потому что именно машиностроительная промышленность определяет дальнейшее развитие научно-технического прогресса.

Совершенствование производственных процессов, внедрение передовых технологий, модернизация и инновации – все направления машиностроения способствуют ускорению развития других отраслей. Сложно переоценить ваш вклад в достижение технологического и индустриального прорыва России, направленного на повышение конкурентоспособности страны на мировой арене.

Ядром национального машиностроительного сообщества по праву считается Союз машиностроителей России, который, объединяя усилия государства, бизнеса и общества, формирует и успешно реализует стратегию развития отрасли, оттачивает механизмы государственной политики по ее поддержке. 

В этот праздничный день от всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Отечества!

С уважением, председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева

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